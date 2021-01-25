Названы самые популярные специальности среди студентов Татарстана

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Ко Дню российского студенчества Татарстанстат опубликовал рейтинг самых популярных специальностей и направлений подготовки студентов республики в 2019/2020 учебном году. Лидирует в этом списке экономика и управление — ее выбрали 16,1% студентов.

На втором месте в рейтинге самых популярных специальностей и направлений в вузах Татарстана образование и педагогические науки (11,1%), на третьем — юриспруденция (7,6%). Лидерами стали также электро- и теплоэнергетика (5,9%) и информатика и вычислительная техника (5,2%,).

Машиностроение в 2019/2020 учебном году в Татарстане выбрали 5,1% студентов, химические технологии — 4,3%. На клиническую медицину поступили 3,7% студентов вузов РТ, на технику и технологии строительства — 3,2%



Фото: Дмитрий Резнов (архив)

На сегодняшний день Татарстан занимает 1-е место в ПФО по количеству студентов университетов. В республике действуют 22 вуза, в которых обучаются 143,9 тыс. студентов.

Татьяна Демина