В Казани задержали подозреваемых в сбыте поддельных 5-тысячных купюр

В Казани у двух местных жителей изъяли 17 поддельных купюр номиналом 5 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Поддельные купюры казанцы сбывали в торговых точках города. Подозреваемые задержаны и заключены под стражу, сообщает пресс-служба МВД РФ по Татарстану. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее в Татарстане в отношении пятерых мужчин утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о фальшивомонетничестве: в целях сбыта фигуранты дела создали преступную организацию для изготовления поддельной иностранной валюты.



Татьяна Демина