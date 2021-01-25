Власти Казани рассказали о программе мероприятий на Татьянин день

Фото: Роман Хасаев (архив)

Сегодня в День всех студентов в Казани проходят праздничные мероприятия, о которых рассказал на совещании в мэрии председатель комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов. Отмечать праздник, по его словам, начали с 22 января.

В эти дни в вузах проходят онлайн-мероприятия, викторины, встречи студенческих активов с ректорами, уличные развлечения.

С 12 до 14 часов КАИ проведет спортивное мероприятие в парке «Черное озеро», в программе — мастер-классы, «Веселые старты» и зимние забавы.

В КФУ праздник отметят традиционно в «УНИКСе».

Фото: Максим Платонов (архив)

Завершится день вручением республиканской премии «Студент года» в КРК «Пирамида». В конкурсе 59 финалистов из 21 вуза Татарстана. В главной номинации гран-при представлены 10 казанских студентов, сообщил Фаизов. Победитель получит премию в 50 тыс. рублей и грант на обучение либо стажировку в любом вузе страны.

Спикер также напомнил, что сегодня в 30 высших и в 34 профессиональных образовательных организациях Казни обучаются 166 тыс. студентов. Из них почти 42 тыс. человек — казанцы и более 15 тыс. — иностранцев. В 2020 году на первый курс зачислили 30,6 тыс. студентов. Ежегодно растет число иностранных студентов. Как сообщил Фаизов, самые крупные студенческие общины ближнего зарубежья — туркменская и узбекская. Кроме того, обучаются почти 1 400 молодых людей из Китая и почти 1 тыс. человек из Индии. Студенчество в Казани говорит на 75 языках мира.