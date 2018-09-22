Россия отказалась участвовать в лунном проекте США на «вторых ролях»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в американском проекте окололунной станции Lunar Orbital Platform — Gateway (Deep Space gateway) на вторых ролях.

По его словам, Россия может создать собственную лунную научную станцию, а также совместно со странами БРИКС, передает «Интерфакс».

«Будет российская лунная станция на луне или международная — это предмет переговоров. Возможно, это будет совместная станция с нашими дружественными странами — странами БРИКС», — пояснил Рогозин.

Ранее Следком России объявил в международный розыск бежавшего в США крупного подрядчика «Роскосмоса» с допуском к гостайне Сергея Сластихина.