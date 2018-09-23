В «Роскосмосе» опровергли выход из совместного с США проекта окололунной станции

Россия не отказывалась от участия в совместном с США проекте по строительству орбитальной окололунной станции Deep Space Gateway.



«Россия не отказывалась от участия в проекте орбитальной окололунной станции с США. Это неправда», — передает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы «Роскосмоса» Владимира Устименко.

По его словам, сейчас продолжаются переговоры. Устименко подчеркнул, что «Роскосмос» выступает за кооперацию и сотрудничество в партнерских проектах.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может себе позволить участвовать в совместном с США проекте по созданию окололунной станции на «вторых ролях».