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В «Роскосмосе» опровергли выход из совместного с США проекта окололунной станции

00:32, 23.09.2018
В «Роскосмосе» опровергли выход из совместного с США проекта окололунной станции
Фото: скриншот видео youtube.com

Россия не отказывалась от участия в совместном с США проекте по строительству орбитальной окололунной станции Deep Space Gateway.

«Россия не отказывалась от участия в проекте орбитальной окололунной станции с США. Это неправда», — передает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы «Роскосмоса» Владимира Устименко.

По его словам, сейчас продолжаются переговоры. Устименко подчеркнул, что «Роскосмос» выступает за кооперацию и сотрудничество в партнерских проектах.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может себе позволить участвовать в совместном с США проекте по созданию окололунной станции на «вторых ролях».

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