Эксперт спрогнозировал снижение в 2021 году количества проблемных объектов долевого строительства

В текущем году ожидается уменьшение количества проблемных объектов долевого строительства: планируется исключить из реестра порядка 500 объектов.

Уже сейчас наблюдается снижение числа обманутых дольщиков, нуждающихся в восстановлении своих прав, рассказал «Российской газете» гендиректор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Константин Тимофеев.

Фото: realnoevremya.ru

К 2023 году ожидается завершение 95% объектов долевого строительства по старым правилам, без счетов эскроу. К этому времени реестр проблемных объектов перестанет существенно пополняться.

По данным на 19 января, в Татарстане остается 10 проблемных домов и 2 473 дольщика. В 2020 году в республике была решена проблема 398 дольщиков по семи проблемным домам на общую сумму 990 млн рублей.



Татьяна Демина