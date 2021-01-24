В Казани из горящей квартиры спасли пьяного мужчину

Фото: ГУ МЧС по РТ

В Казани из горящей квартиры спасли мужчину 1960 года рождения, который находился в сильном алкогольном опьянении. Его личность устанавливается.

Пожар случился 24 января на ул.Димитрова, 4. Сообщение о возгорании поступило в 10.53, к 11.11 его удалось ликвидировать, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

Фото: ГУ МЧС по РТ

Площадь пожара составила 2 кв. метра: на кухне горели мебель и вещи. Причина возгорания устанавливается.

Фото: ГУ МЧС по РТ

Пострадавший мужчина госпитализирован с предварительным диагнозом отравление продуктами горения.

На этой неделе в Зеленодольске пожарные спасли из горящего многоквартирного дома 10 человек, в числе которых двое детей.



Татьяна Демина