В Казани из горящей квартиры спасли пьяного мужчину
В Казани из горящей квартиры спасли мужчину 1960 года рождения, который находился в сильном алкогольном опьянении. Его личность устанавливается.
Пожар случился 24 января на ул.Димитрова, 4. Сообщение о возгорании поступило в 10.53, к 11.11 его удалось ликвидировать, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.
Площадь пожара составила 2 кв. метра: на кухне горели мебель и вещи. Причина возгорания устанавливается.
Пострадавший мужчина госпитализирован с предварительным диагнозом отравление продуктами горения.
На этой неделе в Зеленодольске пожарные спасли из горящего многоквартирного дома 10 человек, в числе которых двое детей.
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