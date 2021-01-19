Под Казанью пожарные спасли из пожара 10 человек
В Зеленодольске пожарные спасли из горящего многоквартирного дома 10 человек, в числе которых двое детей. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по РТ.
Пожар произошел сегодня в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Королева. Горел диван и старые вещи. Из-за сильного задымления жильцы верхних этажей не могли эвакуироваться из квартир. Пожарные вывели их из дома с помощью специальных спасательных капюшонов и по развернутой автолестнице.
Госпитализирован жилец горящей квартиры, 33-летний мужчина. Его в пьяном виде также эвакуировали пожарные и передали работникам скорой помощи.
Причина возгорания пока устанавливается. По предварительной версии, к пожару привела неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее в Казани на пожаре в квартире спасли мужчину.
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