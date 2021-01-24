С улиц Казани с начала зимнего сезона вывезли более 431,8 тыс. тонн снега

Фото: Дмитрий Резнов

С начала зимнего сезона с казанских улиц вывезли более 431,8 тыс. тонн снега. На дорогах в столице Татарстана за этот период использовали более 43,3 тыс. тонн противогололедной смеси, сообщается на сайте мэрии Казани.



Днем 24 января для уборки улиц города задействовали 334 дорожных рабочих и 292 единицы спецтехники, в том числе 82 самосвала, 60 тракторных щеток и 58 комбинированных дорожных машин.

Фото: realnoevremya.ru

ГУ МЧС по Татарстану выпустило рекомендации главам муниципальных образований РТ в связи с выпадением большого количества снега и вероятностью его схода с крутых склонов речных долин, оврагов, карьеров, железнодорожных насыпей, крыш зданий и сооружений.



Татьяна Демина