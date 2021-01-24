МЧС Татарстана рекомендовало властям мониторить места возможного схода снега
ГУ МЧС по Татарстану выпустило рекомендации в связи с выпадением большого количества снега и вероятностью его схода с крутых склонов речных долин, оврагов, карьеров, железнодорожных насыпей, крыш зданий и сооружений.
Для предотвращения происшествий, связанных со сходом снега, главам муниципальных образований Татарстана рекомендовано:
- мониторить места возможного схода снега и своевременно проводить их искусственный обвал с соблюдением мер безопасности;
- очищать от снега и наледи крыши жилых домов и административных зданий;
- разъяснить гражданам об опасности схода снега с крутых склонов речных долин, оврагов, карьеров, железнодорожных насыпей, и необходимости усиленного контроля за детьми и недопущения их игр в подобных местах;
- проверить готовность горнолыжных склонов и баз отдыха вблизи них для реагирования на риски возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций;
- выборочно обследовать здания и сооружения, уделив особое внимание зданиям с широкопролетным и плоским покрытием и местам с массовым скоплением людей.
Также в МЧС предупредили татарстанцев, что оттепель и осадки смешанного характера могут привести к сходу снега с крыш зданий и других наклонных поверхностей.
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