МЧС Татарстана рекомендовало властям мониторить места возможного схода снега

Фото: Максим Платонов (архив)

ГУ МЧС по Татарстану выпустило рекомендации в связи с выпадением большого количества снега и вероятностью его схода с крутых склонов речных долин, оврагов, карьеров, железнодорожных насыпей, крыш зданий и сооружений.

Для предотвращения происшествий, связанных со сходом снега, главам муниципальных образований Татарстана рекомендовано:

мониторить места возможного схода снега и своевременно проводить их искусственный обвал с соблюдением мер безопасности;

очищать от снега и наледи крыши жилых домов и административных зданий;

разъяснить гражданам об опасности схода снега с крутых склонов речных долин, оврагов, карьеров, железнодорожных насыпей, и необходимости усиленного контроля за детьми и недопущения их игр в подобных местах;

проверить готовность горнолыжных склонов и баз отдыха вблизи них для реагирования на риски возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций;

выборочно обследовать здания и сооружения, уделив особое внимание зданиям с широкопролетным и плоским покрытием и местам с массовым скоплением людей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также в МЧС предупредили татарстанцев, что оттепель и осадки смешанного характера могут привести к сходу снега с крыш зданий и других наклонных поверхностей.



Татьяна Демина