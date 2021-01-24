«Рубин» назвал состав на игру с «Сочи», Костюков не попал в заявку
Тренерский штаб Леонида Слуцкого определился с составом «Рубина» на контрольный матч против «Сочи» в рамках первого тренировочного сбора казанцев в Турции.
По сравнению с игрой против сербского «Партизана» в числе 11 стартовых игроков произошло лишь одно изменение — вместо Дюпина в воротах место занял Медведев.
В заявку на игру не попал нападающий Костюков, находящийся в «Рубине» на просмотре. При этом в запасе остался другой игрок «Тамбова» Грицаенко, а также вернувшийся в расположение команды Ин Бом.
По данным пресс-службы, Костюков и Зуев пропустят игру по рекомендации медицинского штаба команды.
Встреча против «Сочи» состоится 24 января и начнется в 12:00 по мск.
Напомним, ранее «Рубин» крупно обыграл сербский «Партизан» со счетом 5:2.СпортФутбол
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