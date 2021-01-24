«Рубин» назвал состав на игру с «Сочи», Костюков не попал в заявку

Тренерский штаб Леонида Слуцкого определился с составом «Рубина» на контрольный матч против «Сочи» в рамках первого тренировочного сбора казанцев в Турции.

По сравнению с игрой против сербского «Партизана» в числе 11 стартовых игроков произошло лишь одно изменение — вместо Дюпина в воротах место занял Медведев.

В заявку на игру не попал нападающий Костюков, находящийся в «Рубине» на просмотре. При этом в запасе остался другой игрок «Тамбова» Грицаенко, а также вернувшийся в расположение команды Ин Бом.

По данным пресс-службы, Костюков и Зуев пропустят игру по рекомендации медицинского штаба команды.

Фото: vk.com/fcrk

Встреча против «Сочи» состоится 24 января и начнется в 12:00 по мск.

Напомним, ранее «Рубин» крупно обыграл сербский «Партизан» со счетом 5:2.