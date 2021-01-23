Жители Нижнекамска запустили акцию «Помоги дворнику» — видео

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Жители Нижнекамска запустили акцию «Помоги дворнику», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Жильцы домов сами выходят во дворы и расчищают их от снега.



Совместными усилиями тротуар и парковку убирают жители одного из многоэтажных домов Нижнекамска на протяжении нескольких лет. Началось все с того, что не было дворника. В последствии совместная уборка придомовой территории превратилась в традицию.

Татьяна Демина