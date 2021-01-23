В 2020 году в Набережных Челнах зарегистрировали 7 777 преступлений

Фото: Максим Платонов

В прошлом году в Набережных Челнах зарегистрировали 7 777 преступлений, из которых расследовали 3 047. Раскрываемость преступлений в городе составила 41,5%, пишут «Челнинские известия».



2 041 преступление в автограде в 2020 году было связано с мошенничеством и кражами, совершаемыми с помощью телефонов и интернета. Полиции удалось задержать 106 злоумышленников.



По данным начальника управления МВД РФ по Набережным Челнам Надира Закирова, в 2020 году полиция раскрыла все умышленные убийства (34), умышленные причинения тяжкого вреда здоровью (71), преступления против половой неприкосновенности (40) и разбойные нападения (29).

Фото: Максим Платонов

В прошлом году в автограде зарегистрировали 416 преступлений в сфере экономики, ущерб от которых превысил 114 млн рублей. 16 уголовных дел возбудили за организацию подпольной игорной деятельности.



Отметим, что, данным прокуратуры РТ, в 2020 году в республике впервые с 2015 года зарегистрировали 53 тысячи преступлений — на 8% больше, чем в прошлом. Это самый значительный рост по ПФО. На каждые 10 тысяч населения в Татарстане сейчас приходится 138 преступлений, причем каждое четвертое из категории тяжких и особо тяжких.



Татьяна Демина