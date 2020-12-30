В России с 2021 года заработают программы льготного автокредитования и лизинга

Фото: Максим Платонов

С начала 2021 года в России запустятся программы льготного автокредитования и лизинга, говорится в сообщении Минпромторга РФ. В программу льготного лизинга включены автомобили и шасси КАМАЗ.

В программе льготного автокредитования примут участие все модели УАЗ, Lada и ГАЗ, а также Renault (Logan, Sandero, Duster, Kaptur, Arkana), Kia Rio и Hyundai (Creta, Solaris).

Программа льготного лизинга распространится на УАЗ Пикап, Профи, модели 3303, 3741, 3909, 3962, 2206; LADA Largus, автомобили и шасси «Урал», ГАЗ-Соболь, GAZelle Бизнес, GAZelle Next, ГАЗон, «Садко» и Ford Transit.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в феврале стало известно, что в правительственных поправках в федеральный бюджет на 2020—2022 годы финансирование программы льготного автокредитования удвоили до 10 млрд рублей.



В 2021 году на льготное автокредитование выделят 8,87 млрд рублей, на льготный лизинг — 3,84 млрд рублей, уточнили в Минпромторге.

Татьяна Демина