В прошлом году в Татарстане выявили около 850 тысяч «проблемных» объектов недвижимости

В Татарстане проходит инвентаризация объектов недвижимости, на которые отсутствуют зарегистрированные права. На сегодняшний день обследовано 90% от их общего числа — более 760 тысяч объектов.

В 2020 году в республике в ходе инвентаризации выявили 850 тысяч «проблемных» объектов недвижимости, сообщает пресс-служба президента РТ. При этом у части граждан имеются ранее возникшие права на здания и сооружения, подтверждаемые госактами на землю, документами от нотариуса и БТИ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава Минземимущества РТ Фаниль Аглиуллин напомнил, что благодаря ведомству в главу 25.3 НК РФ («Государственная пошлина») внесли изменения, благодаря которым регистрация ранее возникших прав на недвижимое имущество осуществляется бесплатно.

Отметим, что в Татарстане стартовал пилотный проект по созданию единого информационного ресурса о земле и недвижимости. Эта база объединит в одном месте информацию из разных федеральных систем.



Татьяна Демина