В Татарстане с начала года ввели в эксплуатацию 189 тысяч кв. метров жилья

С начала 2021 года в Татарстане ввели в эксплуатацию 189 тыс. кв. метров жилья. Это 7% от годового плана, сообщает пресс-служба президента РТ.

По программе соципотеки в текущем году планируется возвести 161 многоквартирный дом на 5 159 квартир общей площадью 280,5 тыс. кв. метров. На сегодняшний день сданы в эксплуатацию шесть домов на 924 квартиры площадью 49 тыс. кв. метров.

Отмечается, что 68 домов находятся в высокой степени готовности, 41 — в средней степени, 46 — в низкой степени.

Коммерческие застройщики в этом году планируют ввести в эксплуатацию 164 многоквартирных дома. По данным на 22 января план выполнен на 6,4% (17 домов площадью 81,1 тыс. кв. метров). В высокой степени готовности находятся 40 домов, в средней степени — 49, в низкой степени готовности — 58 домов.

Фото: realnoevremya.ru

В рамках индивидуального жилищного строительства в 2021 году в республике планируется ввести в эксплуатацию 8 330 домов площадью более 1 млн кв. метров. На сегодняшний день план выполнен чуть более 5% — введено 436 домов.

Напомним, в 2021 году в Татарстане планируют построить не меньше 2 млн 670 тысяч кв. метров жилья.



Татьяна Демина