В России за сутки коронавирусом заболел 20 921 человек

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

За последние сутки в России выявили 20 921 новый случай коронавируса, выздоровели 27 779 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 3 698 273 человек, а выздоровевших — до 3 109 315 человек.



За сутки зафиксировано 559 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 68 971 человек, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

В России на сегодняшний день проведено более 98,9 млн тестов на коронавирус, в том числе 436 тысячи за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 643 128 человек.