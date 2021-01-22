В Татарстане возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты 218 работникам
В Татарстане следственные органы СК РФ по РТ возбудили уголовное дело в отношении руководства ООО «Навруз» по статье «Невыплата заработной платы» (ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, руководство агрызского предприятия не выплачивало зарплату 218 работникам с июля по октябрь 2018 года. Основную часть доходов они систематически направляли на другие нужды. Задолженность перед работниками составила более 4,9 млн. рублей.
Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
В декабре прошлого года это предприятие погасило задолженность перед 236 своими сотрудниками на более чем 8,5 млн рублей.
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