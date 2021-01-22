В Татарстане возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты 218 работникам

В Татарстане следственные органы СК РФ по РТ возбудили уголовное дело в отношении руководства ООО «Навруз» по статье «Невыплата заработной платы» (ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, руководство агрызского предприятия не выплачивало зарплату 218 работникам с июля по октябрь 2018 года. Основную часть доходов они систематически направляли на другие нужды. Задолженность перед работниками составила более 4,9 млн. рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В декабре прошлого года это предприятие погасило задолженность перед 236 своими сотрудниками на более чем 8,5 млн рублей.



Татьяна Леухина