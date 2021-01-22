В Альметьевске общественный транспорт начал отображаться в «Яндекс.Картах»

Фото: "Яндекс.Карты"

В Альметьевске общественный транспорт появился в сервисе «Яндекс.Карты». Теперь жители Альметьевска могут отслеживать общественный транспорт в режиме реального времени.

Сервис позволяет составить оптимальный маршрут для передвижения. Можно отследить нужный транспорт и узнать, на какой именно остановке находится конкретный автобус.

Ранее в Нижнекамске по маршрутам №5, 5а и 56 начали курсировать девять новых низкопольных автобусов МАЗ.



Ольга Плешкова