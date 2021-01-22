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В Альметьевске общественный транспорт начал отображаться в «Яндекс.Картах»

19:06, 22.01.2021
В Альметьевске общественный транспорт начал отображаться в «Яндекс.Картах»
Фото: "Яндекс.Карты"

В Альметьевске общественный транспорт появился в сервисе «Яндекс.Карты». Теперь жители Альметьевска могут отслеживать общественный транспорт в режиме реального времени.

Сервис позволяет составить оптимальный маршрут для передвижения. Можно отследить нужный транспорт и узнать, на какой именно остановке находится конкретный автобус.

Ранее в Нижнекамске по маршрутам №5, 5а и 56 начали курсировать девять новых низкопольных автобусов МАЗ.

Ольга Плешкова
ОбществоИнфраструктура Татарстан
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