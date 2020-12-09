По маршрутам Нижнекамска курсируют новые низкопольные автобусы

В Нижнекамске по маршрутам №5, 5а и 56 начали курсировать девять новых низкопольных автобусов МАЗ. Об этом сообщается на официальном сайте Нижнекамского района.



«Запуск нового перевозчика является одной из локальных мер, которая призвана улучшить работу общественного транспорта до момента запуска новой маршрутной сети в рамках транспортной реформы, которая продолжается в Нижнекамске», — рассказал начальник отдела общественных перевозок и транспорта Ленар Зарипов.

По его словам, перевозчик планирует в скором времени наладить работу с мобильным приложением «Яндекс.Карты», через которое можно отследить перемещение общественного транспорта.

Фото: Instagram.com/lenar_akhmetov_nk

В начале декабря сообщалось, что на дорогах Нижнекамска тестируют низкопольные автобусы.

Маргарита Головатенко