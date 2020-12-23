Число субсидируемых авиарейсов из Татарстана сократится почти на треть в 2021 году

В 2021 году почти на треть сократится количество субсидируемых из федерального бюджета авиарейсов из Татарстана. Об этом сообщает «Коммерсант». По словам экспертов, сокращение маршрутов для Татарстана не будет так заметно, учитывая пандемию и кризис.

В программу субсидирования на будущий год включены 22 маршрута из республики.

Среди них 12 рейсов республиканской авиакомпании «ЮВТ Аэро» — из Казани в Астрахань, Барнаул, Волгоград, Воронеж, Махачкалу, Нижний Новгород, Омск, Самару, Челябинск, Ярославль, Кемерово и Пермь. Финансироваться на 30,5% они будут из татарстанского бюджета, столько же хотят выделить регионы, в которые будут выполняться полеты, все остальное — федеральный бюджет.

Еще семь рейсов из Казани в Брянск, Калугу и Архангельск также получат господдержку. Рейс из Казани в Ростов-на-Дону будет финансироваться за счет госсредств. Еще Росавиация включила в программу региональных перевозок три рейса из аэропорта «Бегишево» — маршрут Новосибирск — Нижнекамск компании S7 и рейсы «Азимута» до Краснодара и Ростова-на-Дону.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что Татарстан софинансирует 17 авиамаршрутов по программе субсидирования региональных перевозок.