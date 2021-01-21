За сутки с улиц Казани вывезли более 30 тысяч тонн снега

За сутки с улиц Казани вывезли более 30 тысяч тонн снега. В уборке были задействованы 1 058 единиц спецтехники и 449 дорожных рабочих.

Всего с начала зимнего сезона с казанских улиц вывезли более 375 тыс. тонн снега, сообщается на сайте мэрии города.

За сутки на дорогах Казани дорожные службы использовали 961 тонну противогололедных материалов, всего с начала сезона — более 40,5 тыс. тонн.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Днем 21 января на уборку городских улиц от снега выйдут 428 дорожных рабочих и 476 единиц спецтехники. В том числе 200 самосвалов, 71 тракторная щетка и другие.



Отметим, что в Казани перевозчики жалуются на неочищенные от снега остановки и автобусные полосы. Ассоциация АТП Татарстана обратилась в исполком города с просьбой рассмотреть вопрос об изменении регламента уборки снега.



Татьяна Демина