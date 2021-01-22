Кипр объявил об открытии границ с марта

Кипр откроет границы и аэропорты для туристов из всех стран с 1 марта. Об этом сообщает «Турпром».

Иностранные туристы, прибывшие в страну, должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Причем гостям из «красной» зоны, в которую входит Россия, вдобавок к сделанному в своей стране анализу после приезда нужно сдать еще один.

Кипрские власти снимут запрет на въезд граждан из 56 стран. Их разделят на следующие категории: страны-члены ЕС; государства Европейской экономической зоны (Норвегия, Исландия, Швейцария, Лихтенштейн); третьи страны, указанные в документе с рекомендациями Совета ЕС (от 30 июня 2020 года о временном ограничении несущественных поездок в ЕС и возможной отмене такого ограничения); Великобритания, Россия, Израиль, Украина, Беларусь, Египет, Иордания, Ливан, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Каждую из этих стран обозначили цветами в соответствии с ситуацией с пандемией коронавируса. Туристам из «зеленой» зоны не нужно будет проходить тест на коронавирус по прибытии. Туристам из стран «оранжевой» категории нужно будет предоставить отрицательный сертификат теста перед посадкой в самолет.

Вчера Шри-Ланка открыла границы для приема туристов.

Татьяна Леухина