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Шри-Ланка возобновляет приём туристов

22:59, 21.01.2021
Шри-Ланка возобновляет приём туристов
Фото: pixabay.com

С сегодняшнего дня, 21 января, Шри-Ланка открывает границы для приёма туристов. Об этом пишет RT со ссылкой на Министерство туризма страны.

Туристам не нужно проходить двухнедельный карантин по прибытии в страну. От них требуется предъявить результат ПЦР-теста и проживать в специальных отелях.

Фото: pxhere.com

Кроме того, прибывшим на Шри-Ланку следует посещать определенные туристические места, где вероятность встречи иностранцев с местным населением будет минимальной.

В конце декабря власти Японии приняли решение ввести временный запрет на въезд в страну в отношении граждан всех стран и регионов мира. Такая мера будет действовать до конца января.

Татьяна Леухина
Общество
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