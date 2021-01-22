Путин призвал выровнять цены на жилье в России

Президент РФ Владимир Путин предложил обсудить меры по выравниванию цен на недвижимость — запущенные программы льготной ипотеки поддержали отрасль строительства.

Тем не менее, по его словам, «в отдельных регионах возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир».

Так, президент поручил властям принять меры по стабилизации цен на рынке, сообщает RT.

Фото: realnoevremya.ru

По словам вице-президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирины Радченко, льготные кредиты привели к росту спроса и, как следствие, удорожанию квадратного метра — практически по всей России в среднем цены выросли на 7—10%.

Ранее сообщалось, что в Казани цены на вторичное жилье за год выросли на 12,4%.