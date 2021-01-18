В Челнах автобусы и трамваи из Москвы выйдут на маршруты в феврале

В Набережных Челнах автобусы и трамваи, поступившие из Москвы, выйдут на маршруты в феврале. 40 ЛиАЗов, подаренных правительством российской столицы, проходят диагностику.

В исполкоме автограда еще ждут документы о передаче имущества, для того, чтобы зарегистрировать технику и через аукцион передать их в эксплуатацию перевозчикам.



Фото: wikipedia.org/Дмитрий Сагдеев

— Поэтапно будем пополнять парк автобусов — большой и средней вместимости. Наши частные компании закупают МАЗы. К весне они должны иметь 20 таких автобусов. По условиям аукциона на обслуживание пассажирских перевозок, который они выиграли, обязаны держать на маршрутах автобусы большой вместимости. Это касается и ЛиАЗов», — передают «Челнинские известия» слова мэра города Наиля Магдеева.



На прошлой неделе сообщалось, что в Челнах в депо ООО «Электротранспорт» прошли техническую подготовку шесть из десяти вагонов трамваев, пришедших из Москвы.



Татьяна Леухина