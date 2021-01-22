Банк ЗЕНИТ организовал синдицированный кредит для Шинного бизнеса KAMA TYRES

Банк ЗЕНИТ выступил организатором и кредитным агентом в сделке по выдаче синдицированного кредита ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES.

Средства будут направлены на модернизацию экспортно ориентированного производства грузовых цельнометаллокордных шин и создание производства крупногабаритных шин на территории Российской Федерации.

Финансирование осуществляется в рамках Постановления Правительства от 23.02.2019 №191 «О господдержке промышленных предприятий, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности»*. Первый транш на сумму 39,26 млн евро предоставлен предприятию 30 декабря 2020 года.

Общая сумма синдицированного кредита составляет около 10 млрд в рублевом эквиваленте. Срок — 10 лет. Другими участниками синдиката выступили ПАО «Московский кредитный банк» и Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов».

«Мы продолжаем развивать сотрудничество с Нижнекамским заводом грузовых шин. В начале прошлого года Банк ЗЕНИТ начал финансирование инвестиционного проекта по расширению и модернизации производства грузовых цельнометаллокордных шин. Сейчас вместе с другими банками мы открыли кредитование в рамках первой на рынке сделки — мультивалютного синдицированного кредита с механизмом субсидии. Она позволит нижнекамским шинникам увеличить свои мощности и укрепить позиции на внешних рынках», — отметил председатель правления Банка ЗЕНИТ Александр Тищенко.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»

Справка

* «О государственной поддержке организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности, и внесении изменения в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на возмещение части затрат, связанных с поддержкой.

ПАО Банк ЗЕНИТ работает 25 лет на финансовом рынке России. ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина владеет 71,1 % акций кредитной организации. Банк представлен в 25 регионах России, собственная сеть продаж насчитывает 117 точек. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- [RAEX («Эксперт РА»)]. Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».

ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» входит в Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES, является крупнейшим предприятием по производству грузовых шин в РФ и странах СНГ. В продуктовом портфеле НЗГШ 112 товарных позиций грузовых шин: 80 — ЦМК-шин KAMA, KAMA PRO и 32 позиции комбинированных шин КАМА. Грузовыми комбинированными и ЦМК-шинами нижнекамского производства комплектуются крупнейшие автопредприятия — ПАО «КАМАЗ», ПАО «НЕФАЗ», ООО «Автомобильный завод «ГАЗ», ООО «ПАЗ», АО «Автомобильный завод «Урал», ООО «ИВЕКО-АМТ», ООО «ЛиАЗ», АО «Ремдизель», ООО «КАВЗ», ООО «Тверьстроймаш». Шины также экспортируются в страны дальнего и ближнего зарубежья. Управление предприятиями, объединенными под корпоративным брендом KAMA TYRES, осуществляет ООО «УК «Татнефть-Нефтехим».