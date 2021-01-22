Форвард «Ак Барса» Доус набрал 500-е очко в регулярном чемпионате КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Найджел Доус добрался до отметки в 500 набранных очков в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

Накануне Доус набрал 2 (1+1) очка в матче с ярославским «Локомотивом» (3:4б). После этого в активе североамериканца уже 501 (266+235) очко в 536 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Монстр! Найджел Доус добрался до впечатляющей отметки в 500 очков в регулярках @khl pic.twitter.com/Ht6JISORHb — ХК Ак Барс (@hcakbars) January 22, 2021

Доус перешел в «Ак Барс» по ходу сезона-2020/21. В 40 матчах за казанский клуб он забросил 22 шайбы и отдал 17 ассистов. До «Ак Барса» он также выступал за казахстанский «Барыс» и «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Напомним, «Ак Барс» пятую неделю удерживает лидерство в Индексе силы КХЛ.