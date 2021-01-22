Минздрав Татарстана: вакцинирование от коронавируса не является чем-то срочным

Процесс вакцинирования от коронавируса в Татарстане вошел в стандартный режим. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«Вакцинация не является чем-то срочным, то есть список ожидания существует, и это абсолютно нормальная вещь. Здесь ничего предосудительного нет, будет вакцинировано наше население сегодня или через два дня. Наши кабинеты вакцинации работают по мере и наличию вакцины, и по мере тех объемов, которые ежедневно мы вакцинируем», — отметил он.

Сейчас наращивается развертывание пунктов для вакцинирования, на данный момент их 71.

«Это не значит, что в этих пунктах прямо готовы прививать по 100 человек в день. Мы готовимся к более массовому поступлению вакцины, и наши подготовительные мероприятия связаны именно с этим», — отметил Жаворонков.

Фото: скриншот трансляции пресс-конференции

На сегодняшний день в Татарстане вакцину «Спутник V» получили 9 345 человек, сообщили в Минздраве РТ. Из них вторую дозу получили 1 876 татарстанцев. Всего в Татарстан поступило 13 442 комплекта доз вакцины. На данный момент использовано 69,5%.

По словам Жаворонкова, очередную партию вакцины ожидают в течение ближайших 7—8 дней.