Правительство продлило действие пилотного проекта по tax free в Татарстане и других регионах

Эксперимент по возврату НДС иностранцам при вывозе приобретенных в России товаров за пределы Евразийского экономического союза — tax free — продлили до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщает сайт правительства РФ.

Пилотный проект системы tax free стартовал в России в апреле 2018 года и проводится на территории Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Мордовии, Краснодарского, Приморского и Хабаровского краев, Волгоградской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Ростовской, Самарской и Свердловской областях.

Чтобы получить компенсацию, иностранцу нужно купить в течение дня товаров на 10 тысяч рублей и оформить чек на них. Вернуть НДС с покупок, сделанных в России, могут все иностранцы, кроме туристов из стран Евразийского экономического союза, куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Осенью 2019 года в России стартовал эксперимент по переводу системы tax free полностью в электронный формат.