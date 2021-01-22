Ак Барс Банк вошел в топ-5 рейтинга банков с выгодной льготной ипотекой

Программа льготной ипотеки на новостройки от Ак Барс Банка заняла 4-е место среди предложений от топ-50 банков России по версии портала Выбери.ру.

Критериями оценки стали величина процентной ставки программы ипотеки с господдержкой, полная стоимость кредита и сумма ежемесячных платежей. Помимо этого, учитывалась сумма кредита и срок, на который оформляется ипотека, также влияли условия страхования недвижимости, период льготирования ставки, условия досрочного погашения без комиссий и штрафов, преимущества для зарплатных клиентов, медицинских работников и бюджетников, надежность и значимость банка на рынке.

«После продления государственной программы ипотеки до июня 2021 года мы отметили некоторое снижение спроса. Так, в декабре 2020 года количество визитов в разделы «С господдержкой 2020» и «Ипотека под 6%» — на 16% ниже, чем месяцем ранее. Однако в целом интерес людей к различным программам ипотеки весь IV квартал оставался высоким. Помимо москвичей и петербуржцев, наиболее активно с помощью калькулятора сервиса расходы на обслуживание ипотеки с господдержкой считали жители Новосибирска, Челябинска, Ростова-на-Дону и Казани», — отмечают составители рейтинга.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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