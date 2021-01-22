Жители Татарстана могут оформить потребительский кредит в Сбербанке с пониженной процентной ставкой

В Сбербанке продолжается праздничная акция по потребительским кредитам. Благодаря выгодному предложению клиенты банка могут снизить ставку на 2 процентных пункта по кредитам от 300 тысяч рублей, заявки на которые оформлены в период акции: для этого необходимо вносить платежи по графику без просрочек и досрочного погашения в течение года, после чего процентная ставка снизится автоматически. Минимальная ставка по кредиту после снижения составит 9,9% годовых.

Акция продлится до 28 января 2021 года. Она распространяется на потребительские кредиты с обеспечением и без обеспечения. Также акция распространяется на продукт «Потребительский кредит на рефинансирование», минимальная ставка выдачи по которому составит 11,4% для кредитов свыше одного миллиона рублей.

Оформить и получить потребительский кредит можно в офисах Сбербанка и через приложение «Сбербанк Онлайн» — вкладка «Кредиты». Откроется форма для расчета параметров кредита, где клиент сможет выбрать подходящую сумму и срок кредита. Более подробная информация на сайте.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Татарстанцы чаще всего оформляют потребительские кредиты на ремонт, покупку бытовой и электротехники, мебели и автомобиля. Несмотря на непростую ситуацию в экономике, весь прошлый год мы фиксировали рост средней суммы кредита. В первую очередь рост связан с выбором клиентов в пользу более крупных, но при этом значительно более дешевых кредитных предложений».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»