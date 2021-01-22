Минниханов пообещал силовикам содействие с вакцинацией от коронавируса

Фото: Максим Платонов (архив)

Беспокойство о здоровье сотрудников прокуратуры и других силовых органов выразил сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов.

На итоговой коллегии прокуратуры РТ он отметил, что многие из правоохранителей «перенесли тяготы коронавируса на себе», и сообщил, что руководство республики готово оказать содействие в вакцинации силовикам и членам их семей.

«Две вакцины сегодня в республике есть. Если есть необходимость, в первую очередь будем беспокоиться о вашем здоровье», — передает слова Минниханова с места журналист «Реального времени».

Фото: twitter.com/sputnikvaccin

По данным Минздрава РТ на 21 января, в Татарстане вакциной «Спутник V» провакцинировали 8 183 человека. Из них вторую дозу получили 1 876 татарстанцев.