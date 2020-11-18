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В аэропорту Казани задержали дебошира из Санкт-Петербурга

16:49, 18.11.2020
В аэропорту Казани задержали дебошира из Санкт-Петербурга
Фото: realnoevremya.ru

В аэропорту Казани задержали пьяного мужчину, устроившего дебош. Об этом рассказали в пресс-службе Казанского линейного управления МВД.

Пьяный 33-летний житель Санкт-Петербурга в аэропорту вел себя агрессивно, нецензурно выражался и не реагировал на замечания окружающих. Успокоить его подошли сотрудники транспортной полиции. После очередной просьбы успокоиться он ударил представителя аэропорта.

Полицейские задержали мужчину и доставили его в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту для разбирательств.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Статья предусматривает до семи лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

Примечательно, что два дня назад появилась информация, что аэропорт Казани признали одним из самых безопасных аэропортов России. Аэропорт занял второе место в рейтинге «Лучший субъект транспортной инфраструктуры воздушного транспорта,
реализовавший требования в области обеспечения транспортной безопасности».

Ранее аэропорт «Казань» перешел на зимнее расписание.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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