В аэропорту Казани задержали дебошира из Санкт-Петербурга

В аэропорту Казани задержали пьяного мужчину, устроившего дебош. Об этом рассказали в пресс-службе Казанского линейного управления МВД.



Пьяный 33-летний житель Санкт-Петербурга в аэропорту вел себя агрессивно, нецензурно выражался и не реагировал на замечания окружающих. Успокоить его подошли сотрудники транспортной полиции. После очередной просьбы успокоиться он ударил представителя аэропорта.

Полицейские задержали мужчину и доставили его в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту для разбирательств.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Статья предусматривает до семи лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится в СИЗО.



Примечательно, что два дня назад появилась информация, что аэропорт Казани признали одним из самых безопасных аэропортов России. Аэропорт занял второе место в рейтинге «Лучший субъект транспортной инфраструктуры воздушного транспорта,

реализовавший требования в области обеспечения транспортной безопасности».

Ранее аэропорт «Казань» перешел на зимнее расписание.

