С начала года в Казани произошло 18 ДТП с участием пожилых граждан
С начала 2021 года в Казани произошло 18 аварий с участием граждан старше 60 лет, в которых различные травмы получили 22 человека. Об этом сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции города.
Так, 14 января в Казани напротив дома №60 по улице Челюскина был совершен наезд на 79-летнюю пенсионерку, которая, по предварительным данным, переходила дорогу в неположенном месте. Женщину госпитализировали в больницу с ушибом головного мозга.
В 2020 году на казанских дорогах с участием пожилых граждан произошло 120 ДТП: 15 человек погибли, еще 143 человека получили травмы различной степени тяжести.
20 января а Казани возле ТЦ Suvar Plaza экипаж ДПС сбил на пешеходном переходе женщину, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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