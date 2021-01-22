С начала года в Казани произошло 18 ДТП с участием пожилых граждан

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

С начала 2021 года в Казани произошло 18 аварий с участием граждан старше 60 лет, в которых различные травмы получили 22 человека. Об этом сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции города.



Так, 14 января в Казани напротив дома №60 по улице Челюскина был совершен наезд на 79-летнюю пенсионерку, которая, по предварительным данным, переходила дорогу в неположенном месте. Женщину госпитализировали в больницу с ушибом головного мозга.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В 2020 году на казанских дорогах с участием пожилых граждан произошло 120 ДТП: 15 человек погибли, еще 143 человека получили травмы различной степени тяжести.

20 января а Казани возле ТЦ Suvar Plaza экипаж ДПС сбил на пешеходном переходе женщину, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Татьяна Демина