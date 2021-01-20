Новости происшествий

18:26 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В МВД Татарстана рассказали подробности ДТП с экипажем ГИБДД в Казани

18:06, 20.01.2021
В МВД Татарстана рассказали подробности ДТП с экипажем ГИБДД в Казани
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В МВД по Татарстану рассказали «Реальному времени» подробности ДТП с участием экипажа ГИБДД в Казани. Сегодня днем машина инспекторов сбила женщину, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Салимжанова и Т. Минуллина в Казани. Экипаж ГИБДД двигался с включенными специальными звуковыми и световыми сигналами.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пострадавшую с ушибами мягких тканей и головы госпитализировали в медицинское учреждение.

Татьяна Леухина
ПроисшествияАвто Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также