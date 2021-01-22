Главное к утру: смерть спасенного на пожаре кота Тишки, «мутные» вложения россиян, наказание за треш-стримы
«Реальное время» публикует подборку самых важных и интересных новостей на утро пятницы, 22 января.
- Кот Тишка из Зеленодольска, которого вытащили из горящей квартиры пожарные и вылечили волонтеры, умер. Сегодня утром у животного резко упала температура и он впал в кому. Медики незамедлительно провели реанимационные мероприятия, привезли здорового донора и сделали переливание крови. Однако у Тишки начались судороги и он умер.
- Президент Аргентины Альберто Фернандес сделал прививку от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации президента.
- Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предложил ввести наказание за треш-стримы, как за унижение человеческого достоинства, штрафами и лишением свободы на срок до 6 лет. Он предложил дополнить статью 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства») пунктом, согласно которому запрещаются треш-стримы, в которых есть элементы насилия, угрозы для здоровья и унижение человеческого достоинства.
- В 2021 году в Татарстане запустят в пилотном режиме суперсервис «Рождение ребенка». Предполагается, что мать, родившая ребенка, через госуслуги сможет подать заявление на регистрацию рождения. Если женщина в браке, заявление подпишет супруг, и они вместе выберут имя ребенку. Далее заявление поступает в ЗАГС, где регистрируется новорожденный. В дальнейшем сервис планируют распространить и в других российских регионах.
- Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов рассказал, что жители России инвестировали около 600 млрд рублей в сложные продукты с «мутной» структурой. Для регулятора был неожиданным приход практически 4 млн новых инвесторов-физлиц на фондовый рынок. Это было сопряжено с ростом субститутов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), то есть продуктов, определить цену и доходность по которым тяжело даже людям со специальным образованием.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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