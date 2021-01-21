В 2021 году в Татарстане запустят в пилотном режиме суперсервис «Рождение ребенка»

В 2021 году в Татарстане запустят в пилотном режиме суперсервис «Рождение ребенка». В последующем его планируют распространить в других регионах страны, рассказал замруководителя ФНС Виталий Колесников на коллегии Управления ЗАГС.

Проект проводит правительство России. Предполагается, что мать, родившая ребенка, через Госуслуги сможет подать заявление на регистрацию рождения. Если женщина в браке, заявление подпишет супруг, и они вместе выберут имя ребенку. Далее заявление поступает в ЗАГС, где регистрируется новорожденный.

После онлайн-регистрации файл появляется в личном кабинете пользователя. После этого автоматически начисляются все выплаты, связанные с рождением малыша, в том числе, маткапитал и запись ребенка в ясли. Никаких дополнительных заявлений не требуется.



Ранее в Татарстане вдвое увеличилось количество выданных сертификатов на маткапитал.



Ольга Плешкова