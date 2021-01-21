Новости спорта

17:32 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Тренер «Рубина» Кузьмин вышел на замену в контрольном матче с «Партизаном»

16:40, 21.01.2021
Тренер «Рубина» Кузьмин вышел на замену в контрольном матче с «Партизаном»
Фото: rubin-kazan.ru

«Рубин» в эти минуты играет контрольный матч с сербским «Партизаном», ведя к 85-й минуте со счетом 5:2.

Соперник оба своих гола забил с пенальти, заработанных после фола со стороны защитника казанцев Георгия Зотова. Футболист «Рубина» получил две желтые карточки и был удален с поля.

Вместо него под 99-м номером появился Олег Кузьмин, входящий в тренерский штаб Леонида Слуцкого.

СпортФутбол
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также