Тренер «Рубина» Кузьмин вышел на замену в контрольном матче с «Партизаном»
«Рубин» в эти минуты играет контрольный матч с сербским «Партизаном», ведя к 85-й минуте со счетом 5:2.
Соперник оба своих гола забил с пенальти, заработанных после фола со стороны защитника казанцев Георгия Зотова. Футболист «Рубина» получил две желтые карточки и был удален с поля.
Вместо него под 99-м номером появился Олег Кузьмин, входящий в тренерский штаб Леонида Слуцкого.
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Под 99 номером вместе удалённого Зотова появляется Олег Саныч Кузьмин!— «Рубин» Казань (@fcrk) January 21, 2021
С возвращением!
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