Тренер «Рубина» Кузьмин вышел на замену в контрольном матче с «Партизаном»

«Рубин» в эти минуты играет контрольный матч с сербским «Партизаном», ведя к 85-й минуте со счетом 5:2.

Соперник оба своих гола забил с пенальти, заработанных после фола со стороны защитника казанцев Георгия Зотова. Футболист «Рубина» получил две желтые карточки и был удален с поля.

Вместо него под 99-м номером появился Олег Кузьмин, входящий в тренерский штаб Леонида Слуцкого.