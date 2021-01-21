Экс-защитник «Сочи» Калугин перешел в «Нефтехимик»
Бывший защитник московского «Динамо» и «Сочи» Никита Калугин стал игроком «Нефтехимика». Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.
Футболист перешел в «Нефтехимик» в статусе свободного агента и достался нижнекамцам бесплатно. До перехода защитник расторг контракт с ФК «Сочи».
Калугин начинал свою карьеру в академии «Динамо», где работал под руководством нынешнего тренера «Нефтехимика» Кирилла Новикова.
Защитник является игроком молодежной сборной России, которая осенью прошлого года вышла в финальную часть чемпионата Европы — 2021.СпортФутбол
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