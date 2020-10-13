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Молодежная сборная России оп футболу вышла на чемпионат Европы-2021

19:31, 13.10.2020
Молодежная сборная России оп футболу вышла на чемпионат Европы-2021
Фото: vk.com/teamrussia_u21

Молодежная сборная России в гостях крупно обыграла команду Латвии (4:1) в матче отборочного раунда чемпионата Европы-2021.

В составе российской сборной отличились Константин Кучаев, Роман Евгеньев, Даниил Лесовой и Александр Ломовицкий. У хозяев голом отметился Кристерс Лусиньш.

Благодаря победе сборная России набрала 23 очка и гарантировала себе участие в финальной части молодежного чемпионата Европы в 2021 году.

Отметим, что в составе российской команды на последние 10 минут встречи вышли два игрока казанского «Рубина» — Денис Макаров и Иван Игнатьев.

СпортФутбол
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