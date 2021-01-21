Нефтехимики по просьбе руководства города вышли на расчистку дорог от снега

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Снегоуборочная техника, имеющаяся на балансе ООО «УАТ-НКНХ», накануне вечером приступила к уборке городских магистралей от снега. Таким образом, компания «Нижнекамскнефтехим» откликнулась на просьбу руководства Нижнекамска об оказании содействия в расчистке дорог.

Совещание по этому вопросу состоялось в мэрии города. В нем приняли участие руководители крупных промышленных предприятий, входящих в группы компаний «Татнефть» и ТАИФ. Айдар Метшин обратился к промышленникам с просьбой устранить последствия обильных снегопадов, которые обрушились на город.

Нефтехимики вывели для расчистки проезжей части проспекта Химиков грейдер и трактор с ротором. Отправной точкой начала работ стало автомобильное кольцо на пересечении проспектов Химиков и Вахитова в сторону центральной магистрали. Очистка дороги от снега продолжалась всю ночь. В это время магистраль менее всего загружена потоком автомобильного транспорта.

