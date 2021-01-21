В Татарстане 94 кладбища находятся на частных землях

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на 20 января насчитывается 3 686 кладбищ. Из них 94 находятся на землях физических и юридических лиц, а также паевых землях.

Уточняется, что 35 земельных участков, находящихся под кладбищами, принадлежат юрлицам. Еще 23 участка принадлежат физлицам. 36 участков расположены на паевых землях.

Фото: Максим Платонов (архив)

Минземимущества РТ ведет переговоры с владельцами о передаче таких участков муниципалитетам, сообщает пресс-служба министерства.

Напомним, в декабре казанская прокуратура взялась за проверку информации о расширении кладбища в Дербышках. Против одобренного мэрией расширения выступили жители поселка.



Евгений Калашников