Казанская природоохранная прокуратура проверит информацию о расширении кладбища в Дербышках

Казанская природоохранная прокуратура проверяет информацию о расширении кладбища в казанском поселке Дербышки. Соответствующее поручение дал Волжский межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин Селифанов.

В ноябре власти Казани согласились расширить кладбище в Дербышках. Согласно документу, оно получит еще 70 тысяч кв. м на улице Лесной.



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Против этого выступили жители поселка. Расстояние от некоторых домов до могил составляет 20–30 метров. А по нормам должно быть не менее 300. Кроме того, та часть леса, за счет которой планируют увеличить погост, едва ли не единственное место для прогулок местных жителей, сообщает НТВ.

Надзорному ведомству предстоит проверить соблюдение требований природоохранного законодательства и при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования, сообщила старший помощник Волжского межрегионального природоохранного прокурора по связям со СМИ и общественными организациями Мария Едрышева.

Татьяна Леухина