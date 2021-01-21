Бурмистров вернется в состав «Ак Барса» в игре с «Локомотивом»

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров восстановился после травмы и вернулся в состав команды перед матчем с ярославским «Локомотивом».

Ожидается, что хоккеист начнет игру в стартовом списке.

«Форма нормальная, но полтора месяца без хоккея скажутся, наверное. Будет чуть-чуть нелегко в начале игры, но главное — держать темп», — прокомментировал свое возвращение Бурмистров.

Александр Бурмистров. Фото: ak-bars.ru

29-летний нападающий в последний раз появлялся на льду 11 декабря, когда казанская команда обыграла минское «Динамо» со счетом 7:2.

В нынешнем сезоне в активе Бурмистрова 14 (6+8) набранных очков в 34 матчах КХЛ.

Напомним, «Ак Барс» пятую неделю подряд удерживает лидерство в Индексе силы команд лиги.