Экс-сотрудник свияжской колонии получил 8 лет за пронос наркотиков и взятку

В Татарстане вступил в силу жесткий приговор Зеленодольского горсуда по делу 21-летнего экс-сотрудника УФСИН по РТ Александра Мостякова, ранее признавшегося в получении взятки 30 тысяч рублей и злоупотреблении полномочиями, но отрицавшего покушение на наркосбыт.



Суд счел все три преступления доказанными и наказал бывшего инспектора свияжской колонии строгого режима №5 УФСИН по РТ 8,5 года колонии, приговор Мостяков, уроженец Чувашии, не оспаривал.

А началась эта история 30 июня 2020 года, когда при входе в колонию младший сержант Мостяков привлек внимание сотрудников оперативного отдела. При личном досмотре под футболкой у него нашли пакет с 83 таблетками амфетамина (11,76 грамма), а также свертки с марихуаной и синтетическим наркотиком еще на 80 граммов.

Расследованием этого дела занимались сотрудники отдела по Зеленодольскому району Следкома по РТ. В гараже дома, где проживал обвиняемый, они нашли еще 118 граммов марихуаны. Также было установлено, что незадолго до задержания на банковскую карту Мостякова поступили переводы в 5 и 25 тысяч рублей, которые следователи и суд сочли взяткой.

Сам фигурант выдвигал версию, якобы получил деньги за пронос таблеток по просьбе одного из зеков, поверив, что это препараты от болезни суставов, которых нет в медчасти учреждения.