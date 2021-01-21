В Ассоциации АТП РТ прокомментировали лидерство Казани по цене проезда среди мегаполисов России

В Ассоциации АТП РТ прокомментировали «Реальному времени» ситуацию с ценами на проезд в общественном транспорте Казани. По словам председателя организации Сергея Темлякова, вопрос о том, почему возникла такая ситуация, следует задать властям.

«Во всех городах перевозчикам выделяют субсидии из бюджета. Доход складывается не только от выручки за продажу билетов в автобусе (как сейчас в Казани!), но и от субсидий от государства за транспортную работу», — отметили в Ассоциации.

«Перевозку льготных категорий граждан в других регионах из бюджета компенсируют полным рублем. В Казани же сейчас это 20 рублей за 1 поездку, а цена проезда 30 рублей», — обратили внимание перевозчики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам Темлякова, казанские перевозчики еще в 2019 году были готовы ввести студенческий проездной, если компенсацию выпадающих доходов возьмет на себя бюджет. «Денег в бюджете, видимо, для этого нет», — констатировал он.



В Ассоциации также обратили внимание, что зачастую в регионах общественный транспорт закупают за счет бюджета, поэтому тарифы низкие. «В Казани автобусы, которые выходят на маршруты, приобретаются самими перевозчиками. Они куплены в лизинг, поэтому каждый месяц есть лизинговые платежи», — рассказал Темляков. По его словам, цена одного автобуса на данный момент составляет более 12 млн рублей.

В Ассоциации отметили, что казанские перевозчики не просили бы поднять тариф за наличный расчет до 35 рублей, если бы была компенсация: за поездку льготника бюджет оплачивал бы сумму, которую за проезд платит обычный пассажир.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

«Давайте сравним субсидии для транспортников, которые выделяются из бюджета. В крупных городах, таких как Уфа, Самара, Нижний Новгород, субсидия в 2—2,5 раза больше, чем в Казани. Поэтому и такая разница в тарифном меню», — заявил Темляков.

Глава Ассоциации АТП РТ отметил, что казанские перевозчики надеются, что транспортная работа будет субсидироваться из бюджета. По словам Темлякова, нужно дополнительно 4,5 млрд рублей.

«Пока же этого нет, перевозчикам остается только одно — просить повышение тарифа», — констатировал он.

Подробнее о ситуации с ценами на проезд в общественном транспорте Казани читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина