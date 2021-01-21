В Татарстане зафиксировали 85 новых случаев коронавируса

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в Татарстане зарегистрировано 85 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в оперштабе РФ. По данным Минздрава РТ, один из них завозной, остальные — контактные. 30 человек госпитализировано, 55 получают лечение на дому. На сегодняшний день в РТ зарегистрировано 15 189 случаев коронавируса.

Выздоровели за сутки 97 человек, всего — 11 557.

Всего в Татарстане насчитывается уже 233 смерти от коронавируса. Вчера подтвердились еще четыре летальных случая.