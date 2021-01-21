В Казани пройдет аукцион на размещение сезонных торговых точек с фруктами и овощами

Фото: Максим Платонов (архив)

Комитет потребительского рынка исполкома Казани 12 февраля проведет электронный аукцион по продаже прав на размещение сезонных торговых точек, реализующих овощи, фрукты и ягоды. Извещение опубликовано в сборнике документов мэрии.



На аукцион выставят 13 точек на два периода размещения (по 9 месяцев). Публикуем полный список:

Это уже второй подобный аукцион, первый пройдет завтра.

Напомним, летом прошлого да в Казани работали 38 точек по продаже овощей, фруктов и ягод.