В Казани пройдет аукцион на размещение сезонных торговых точек с фруктами и овощами
Комитет потребительского рынка исполкома Казани 12 февраля проведет электронный аукцион по продаже прав на размещение сезонных торговых точек, реализующих овощи, фрукты и ягоды. Извещение опубликовано в сборнике документов мэрии.
На аукцион выставят 13 точек на два периода размещения (по 9 месяцев). Публикуем полный список:
Это уже второй подобный аукцион, первый пройдет завтра.
Напомним, летом прошлого да в Казани работали 38 точек по продаже овощей, фруктов и ягод.БизнесРозничная торговля Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым