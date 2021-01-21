Сбербанк в 2020 году выдал более 1,5 тысячи банковских гарантий предпринимателям Татарстана

В 2020 году отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк выдало 1 530 банковских гарантий для 733 компаний малого бизнеса Республики Татарстан.

Банковская гарантия — способ обеспечения, позволяющий компенсировать возможные убытки одной из сторон заключаемого контракта в случае невыполнения обязательств с другой стороны. Это еще один вид поручительства, при котором поручителем может выступать только банк, кредитная или страховая организация. Компания, в пользу которой выдана банковская гарантия, в случае неблагоприятного развития контрактной сделки не занимается взысканием неустойки с должника через суд или продажей заложенного им имущества, она может сразу получить полагающиеся ей денежные средства, предъявив гарантию в банк, который ее выдал.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Мы рады, что имеем возможность не только оказывать предпринимателям Татарстана кредитную поддержку, но и выступать неким гарантом, чтобы помогать бизнесу в решении множества вопросов. В настоящее время мы видим динамику популярности нашей банковской гарантии».

Для оформления банковской гарантии Сбербанка требуется минимальный пакет документов:

— устав организации/предприятия;

— паспорт руководителя компании. При этом гарантия предоставляется без залогового обеспечения и поручительства.

По условиям банка организация должна соответствовать минимальному перечню требований — ее годовая выручка за последний календарный год не должна превышать 400 млн рублей, срок ведения хозяйственной деятельности составлять не менее 6 месяцев, а при оформлении в залог векселей банка на всю сумму гарантии — не менее 3 месяцев. Банковскую гарантию Сбербанк выдает на срок до 5 лет, при этом сумма обеспечения контрактов может быть от 50 до 500 млн рублей.

Для получения гарантии клиенту ПАО «Сбербанк» достаточно пройти всего три шага: заполнить онлайн-заявку — прикрепить необходимые документы — дождаться решения о выдаче.

В настоящее время корпоративным клиентам отделения «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк доступны различные виды банковских гарантий:

· тендерная гарантия;

· гарантия исполнения обязательств по договору/контракту;

· финансовая гарантия;

· таможенная гарантия.

Более подробную информацию о порядке оформления и получения банковской гарантии можно получить на сайте www.sberbank.ru.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»